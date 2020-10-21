Rennes kaçtı, Krasnodar hemen yakaladı!

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Rennes ile Krasnodar, 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Rennes kaçtı, Krasnodar hemen yakaladı!
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21 Ekim 2020 00:05
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu ilk hafta karşılaşmasında Rennes, Krasnodar'ı konuk etti.

Roazhon Park'ta oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 56. dakikada Guirassy atarken, Krasnodar'ın tek golünü 59. dakikada Ramirez attı.

Rennes, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Krasnodar ise Chelsea'yi ağırlayacak.



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