Rennes kaçtı, Krasnodar hemen yakaladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu ilk hafta karşılaşmasında Rennes, Krasnodar'ı konuk etti.
Roazhon Park'ta oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 56. dakikada Guirassy atarken, Krasnodar'ın tek golünü 59. dakikada Ramirez attı.
Rennes, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Krasnodar ise Chelsea'yi ağırlayacak.
Roazhon Park'ta oynanan mücadele, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin tek golünü 56. dakikada Guirassy atarken, Krasnodar'ın tek golünü 59. dakikada Ramirez attı.
Rennes, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Krasnodar ise Chelsea'yi ağırlayacak.