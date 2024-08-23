Rennes, Jota için bastırıyor!

Ligue 1 ekibi Rennes, Al-Ittihad forması giyen Jota için transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rennes, Jota için bastırıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2024 14:18
Al-Ittihad forması giyen Portekizli sol kanat Jota, yeniden Avrupa'ya dönebilir. 

Le Parisien'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Rennes, Jota için transfer görüşmelerinde hız kazandı.

Fransız ekibinin görüşmelerde sona yaklaştığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği aktarıldı.

OYUNCU DA RENNES'İ İSTİYOR

Ayrıca Jota'nın da Rennes'e transfer olmayı istediği ve Suudi ekibine görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine baskı yaptığı kaydedildi. 

ARABİSTAN KARİYERİ

Geçtiğimiz sezon 29 milyon euro karşılığında Celtic'ten Al-Ittihad'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu Arabistan'da aradığını bulamadı. Takımıyla 25 maça çıkan yıldız isim, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery