Rennes, Jota için bastırıyor!

Al-Ittihad forması giyen Portekizli sol kanat Jota, yeniden Avrupa'ya dönebilir.



Le Parisien'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Rennes, Jota için transfer görüşmelerinde hız kazandı.



Fransız ekibinin görüşmelerde sona yaklaştığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği aktarıldı.



OYUNCU DA RENNES'İ İSTİYOR



Ayrıca Jota'nın da Rennes'e transfer olmayı istediği ve Suudi ekibine görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine baskı yaptığı kaydedildi.



ARABİSTAN KARİYERİ



Geçtiğimiz sezon 29 milyon euro karşılığında Celtic'ten Al-Ittihad'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu Arabistan'da aradığını bulamadı. Takımıyla 25 maça çıkan yıldız isim, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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