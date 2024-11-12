Fransa Ligi takımlarından Rennes, teknik direktör Julien Stephan ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.



Rennes'ten yapılan açıklamada, Sevilla, Flamengo, Atletico Mineiro, Santos, Marsilya, Şili Milli Takımı ve Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.



64 yaşındaki Arjantinli teknik adamla, 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fransa'da geride kalan 11 haftada 6 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rennes, 11 puan topladı.



