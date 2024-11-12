Rennes, Jorge Sampaoli ile anlaşma sağladı

Fransa Ligi takımlarından Rennes, deneyimli teknik adam Jorge Sampaoli ile resmi sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Rennes, Jorge Sampaoli ile anlaşma sağladı
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12 Kasım 2024 12:42
Fransa Ligi takımlarından Rennes, teknik direktör Julien Stephan ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

Rennes'ten yapılan açıklamada, Sevilla, Flamengo, Atletico Mineiro, Santos, Marsilya, Şili Milli Takımı ve Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

64 yaşındaki Arjantinli teknik adamla, 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fransa'da geride kalan 11 haftada 6 mağlubiyet, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rennes, 11 puan topladı.

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