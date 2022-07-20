Rennes iptal! Kim Min-Jae, Napoli'ye

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna yazmadığı ve ayrılığa hazırlandığı Kim Min-Jae'nin yen takımı artık büyük oranda belli oldu.



Fransa Ligi takımlarından Rennes ile anlaşamayan 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu için İtalyan ekibi Napoli yeniden devreye girdi ve görüşmelerde sona gelindi.



Kalidou Koulibaly'yi 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ya satan Napoli, Senegalli yıldızın yerini Kim Min-Jae ile doldurma düşüncesini artık gerçeğe kavuşturmaya çok yakın...



Napoli ile Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin sözleşmesinde yer alan 20 milyon euroluk çıkış maddesi konusunda uzlaştı. Rennes'in önüne geçmek isteyen Napoli, Fenerbahçe'ye bu rakamı iki taksitte ödemeyi garanti etti ve taraflar arasında el sıkışıldı.



İtalyan ekibi, Kim Min-Jae ile maaş görüşmelerinde artık sonunca ulaştı. Güney Koreli isimle yıllık 2,5 milyon euro maaş konusunda el sıkışan Napoli, bu transferde artık sona geldi.



Fenerbahçe'nin UEFA listesine bildirmediği Kim Min-Jae, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek, Napoli ile sözleşme imzalayacak.







