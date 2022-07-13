Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice takımın transfer pazarındaki faaliyetleri konusunda L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.Barcelona'da forma şansı bulamayan Umtiti konusunda Maurice, "Transfer dosyası beklemede" yorumunu yaptı. Kulübün çıkarlarının kendilerini Barcelona stoperinden uzaklaşma konusunda adımlar atma durumunda bıraktığını ima eden Maurice, oyuncunun fiziksel uygunluğu konusunda bazı çekincelerin doğduğunu vurguladı. Bu durumun Rennes'i alternatifler üzerinde çalışmak durumunda bırakacağı da belirtildi.Umtiti'yla anlaşmanın bir kiralık model üzerinde yoğunlaştığını belirten Maurice, "Anlaşmazlık yok" ifadesini kullandı. Buna rağmen belirli konularda düşünmek durumunda olduklarını belirten Sportif Direktör, "Umtiti konusu beklemede ve şimdi başka dosyalar üzerinde çalışıyoruz" yorumunu yaptı. Fransız ve İspanyol basını Rennes'in Kim Minjae'yi kadrosuna katma seçeneğini henüz terk etmediğini belirterek, "18 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesi yönteminde bazı anlaşmazlıklar olsa da daha yüksek bir teklifle taksitlendirme yoluna gidilebilir" yorumunu yaptı.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile oynayacağı karşılaşma da Kim Minjae'nin transferinin geleceği üzerinde etkili olacak. Fransız basını, Sarı-Lacivertli takımın Kiev ile oynayacağı eleme maçını geçmesi durumunda Koreli stoperi satmaktan vazgeçebileceğini iddia etti. Ancak aksi bir sonuç durumunda Rennes'in işinin kolaylaşacağı da öne sürüldü. 25 yaşında ve 1.90 boyundaki Kim Min-jae, bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla Avrupa'da pek çok kulübün dikkatini çekti. Kim, Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösterecek.İtalyan basını, Kim Min-jae'den Napoli'nin de umudu kesmediğini duyurdu. Koulibaly'nin ayrılma ihtimaline karşılık ilk seçeneğin 25 yaşındaki Fenerbahçeli yıldız olduğu hatırlatıldı. Haberde; oyuncunun menajeri ile görüşmeler yapıldığı, Inter ve Juventus'un da Kim Min-jae'ye ilgisi olduğu öne sürüldü. Napoli Teknik Direktörü Spalletti'nin de Kim'i çok istediği vurgulandı.