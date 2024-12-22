Rennes, Erick Pulgar'ı gözüne kestirdi!

Ligue 1 ekibi Rennes, Flamengo forması giyen Erick Pulgar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rennes, Erick Pulgar'ı gözüne kestirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 13:48
Jorge Sampaoli önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan Rennes, sürpriz bir hamle yaptı.

Şili basınında yer alan habere göre; Fransız ekibi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Erick Pulgar'ı gözüne kestirdi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için Rennes'in kış transfer döneminde harekete geçeceği yazıldı.

GALATASARAY'DA DA OYNADI

2022 yılının kış transfer döneminde yarım sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Pulgar, sezon sonunda 2.8 milyon euro bedelle Brezilya ekibi Flamengo'nun yolunu tuttu.

30 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da sadece 11 maça çıkmıştı. Flamengo'da 99 maç oynayan Pulgar, 2 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery