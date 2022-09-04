Rennes deplasmanda yine kazanamadı: 1-1

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Bruno Irles'in yönetimindeki Troyes ile Bruno Genesio'nun ekibi Rennes karşı karşıya geldi.



L'Aube Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, konuk ekip Rennes'in golü 48. dakikada Baptiste Santamaria'nın ayağından geldi. Ev sahibi ekibin golü ise 14. dakikada Ike Ugbo'dan gelirken, 26. dakikada Yoann Salmier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla beraber bu sezon deplasmanda henüz maç kazanamayan Rennes puanını 8, Troyes ise 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Troyes deplasmanda Lens'e konuk olurken, Rennes kendi evinde Auxerre'i ağırlayacak.



(Görsel kaynak: Rennes Twitter)





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