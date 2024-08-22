Rennes, Barcelona'dan alıyor: 35 milyon euro detayı

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'da dikkat çeken bir ayrılık yaşanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rennes, 20 yaşındaki stoper Mikayil Faye'nin transferi için Barcelona ile el sıkıştı.



İŞTE ÖDENECEK RAKAM



Fransız ekibi, Katalan devine transfer için 12 milyon euro ödeyecek. Rennes ayrıca bir sonraki satışın yüzde 25'ini de Barcelona'ya ödeyecek.



35 MİLYON EURO DETAYI



Öte yandan İspanyollar istediği takdirde oyuncuyu 35 milyon euro ödeyerek yeniden kadrosuna katabilecek.



Barça'nın Hırvat ekibi NK Kustosija'dan 1.5 milyon euroya satın aldığı genç oyuncu, A Takım'da henüz forma giyemedi.





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