Renegades, VALORANT kadrosunu tamamladı

Renegades VALORANT Kadrosu

Ryan " Winsum " Johns

" Johns Devon " randyySavage " Bréard

" Bréard Alexander " retrQ " Kadan

" Kadan Roy " StrongLegs " Ahad

" Ahad Justin "Jerk" Milani

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre Justin "Jerk" Milani, Renegades'in VALORANT kadrosundaki beşinci oyuncu olarak kadrosuna kattı. Bu transfer ile birlikte organizasyon VALORANT kadrosunu tamamladı.Jerk, Haziran 2020'den bu yana birkaç küçük VALORANT takımıyla oynadı ve son olara Reformed kadrosunda yer almıştı.Renegades birkaç küçük etkinlik kazandı, ancak henüz büyük bir turnuvada başarılı olamadı. Takım, Kuzey Amerika First Strike etkinliğine katıldı ancak çeyrek finalde TSM tarafından elenmişti. Bu, takım için o zamandan beri mücadele ettikleri son büyük turnuvaydı.VALORANT Şampiyonlar Turu sırasında da pek bir başarı görmediler. Renegades, ilk iki aşamadaki Masters turnuvasına katılmaya da hak kazanamamıştı.PlayerBros