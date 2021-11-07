Rene Ramos: 'Ramos en kısa sürede oynayacak'

PSG'ye transfer olduktan sonra sakatlığı sebebiyle henüz hiçbir maçta forma giyemeyen Sergio Ramos'un kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Rene Ramos, oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ramos'un hassas bir dönem geçirdiğine değinen Rene, "O hassas bir dönemden geçiyor, en kısa sürede dönecek ve bu kulübü en iyi şekilde temsil edecek." dedi.



Rene Ramos yaptığı açıklamada, "Ne emekli olacak, ne de sözleşmeyi bozacak. Sergio hakkında hiçbir şüphe yok, tüm bu haberlerin Kasım ayının sonunda geri dönmek isteyen oyuncuya fayda sağlamayacağını bilmeniz lazım." şeklinde konuştu.



Son zamanlarda Fransız basını, PSG'nin, Ramos'un sakatlık durumu uzun sürerse sözleşmesini feshetme seçeneğini değerlendireceğini ortaya atmıştı.





İLGİLİ VİDEO