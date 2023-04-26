Renay Onur: 'İstanbul yarı maratonu rekor kıracak'

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü, İstanbul'un eşsiz tarihi parkurunda koşulacak.



Bu yıl World Athletics tarafından Gold Label Kategori'ye yükseltilen İstanbul Yarı Maratonu dünyadaki 9, Avrupa'daki 3 yarı maratonundan biri olma özelliğini taşıyor. Elit atletlerin rekor hedefleyerek koştuğu yarı maraton, düz parkuruyla her koşucuya en iyi derece elde etme imkanı sunuyor. 21K,10K ve paten sporcularının yarışacağı İstanbul Yarı Maratonu öncesinde Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Yılın ilk etkinliği gibi olduğunu dile getiren Renay Onur, "Her ne kadar Mart ayında federasyonla beraber salon şampiyonası yapmış olsak da bu artık 18 yaşına getirdiğimiz ve yavaş yavaş büyüyen çocuğumuz. İlk etapta takip ettiğimiz şey; kayıtlar. Kayıtlarda da ciddi bir rekor kırdık. Geçen sene de rekordu 5 bin kişi 21K'da. Bu sene 21K'da 6 bin kişi. Bizi mutlu eden bir gelişme. Muhtemelen bitiş sayısını da etkiliyor olacak. Bizi keyiflendiren bir başka konu da Türkiye'de koşucu sayısı az ama koşan kadın sayısı daha da azdı, oran yüzde 10'lar civarındaydı. Kayıtlarda şu anda yüzde 30-35'i gördük kadınlarda. Bunlar bizi keyiflendiren şeyler. Toplam koşucuda, kadın sayısında rekorlara imza attığımız bir yarış olacak" ifadelerini kullandı.



"DÜNYANIN EN HIZLI 3-4 PARKURU HALİNE GELDİ"



Yarı Maraton'un parkuru ile çok uğraştıklarını ifade eden Renay Onur, "İstanbul'un 2 büyük yarışı var. Birincisi İstanbul Maratonu, ikincisi İstanbul Yarı Maratonu. İkisini farklı pozisyonlamak gerekiyor. İstanbul Yarı Maratonu bir hız parkuru. Şu anda dünyanın en hızlı 3-4 parkuru haline geldi. İki sene önce Ruth Chepngetich, dünya yarı maraton kadınlar rekorunu kırdı. Bu sene de yarı maratona rekor kırmaya geliyor. İki sene önce 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bizim topraklarımızda kırılmış atletizm rekoru kırılmıştı. Erkeklerde de dünyanın en iyi üçüncü derecesine sahip koşucusu geliyor. Bunlar tabii yabancı koşucular ama Türk koşucularda bizi heyecanlandıran bir gelişme var. Yayla Kılıç Gönen, Türkiye'nin en iyi maraton derecesini yaptı Sevilla maratonunda. Geçmiş yıllarda esasında Türkiye maratonlardaki başarısı ile konuşulan ülkelerden bir tanesiydi" diye konuştu.



"İSTANBUL'UN BELKİ DE EN ÇOK KONUŞULAN BÜTÜN ESERLERİNİN ÖNÜNDEN GEÇME ŞANSI VERİYOR"



Parkurdan ana koşunun 21K, yan koşunun ise 10K olduğuna değinen Renay Onur, "Bu yan koşuları da önemsiyoruz. Çünkü hiç kimse bir gün yatağından kalkarak ben yarı maraton, maraton koşacağım demiyor. 5, 10, 15, yarı maraton ve maraton koşuyor. O yüzden yıl içine bu koşularımızı yaydık. Yan koşumuz da burada 10K olacak. 21K ve 10K'da 6'şar bin kaydımız var. Parkurumuz şu anda dünyanın rekor kırmaya müsait en düz parkurlarından bir tanesi. Aynı zamanda belki de dünyanın en tarihi ve ilgi çeken parkurlarından biri. Çünkü yarımadayı dolaşıyor. Yenikapı'dan başlayıp Balat'ı geçip hastanenin oradan geriye dönülüyor. İstanbul'un belki de en çok konuşulan bütün eserlerinin önünden geçme şansı veriyor" şeklinde konuştu.

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