Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor

Formula 1 takımlarından Renault, gelecek yıldan itibaren Alpine adıyla yarışacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Renault F1 Takımı, adını Alpine olarak değiştiriyor
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06 Eylül 2020 15:53
Formula 1 takımlarından Renault, gelecek yıldan itibaren Alpine adıyla yarışacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Renault'un adının Alpine olarak değiştirileceği belirtildi.

Takımın yeni renklerinin ise Fransa bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi.

Renault, F1'de gelecek sezon iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso ve Fransız Esteban Ocon ile mücadele edecek.



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