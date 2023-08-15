Renato Sanches, Roma'ya doğru

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, PSG'den Leandro Paredes ile birlikte Renato Sanches transferini de bitirmek üzere.



İtalyan basını, Roma'nın Renato Sanches transferini kiralık olarak bitirmeye yakın olduğunu ve anlaşmaların tamamlandığını aktardı. Çıkan son bilgilere göre Roma'nın PSG'ye Sanches'i kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyeceği, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da bulunduğu ifade edildi.



Sanches'in Roma'nın oynadığı maçların yüzde 60'ında yer alması halinde ise opsiyonun zorunlu hale geleceği kaydedildi.



Tamamlanan anlaşmanın resmi duyurusunun ise kısa süre içinde yapılacağı ifade ediliyor.



Portekizli yıldız Renato Sanches, 2016 yılında 35 milyon euroya Benfica'dan Bayern'e transfer olmuştu. Sonrasında Swansea'ya kiralanan Sanches, 2019'da 20 milyon euroya Lille'e, 2022'de ise PSG'ye 15 milyon euroya imza atmıştı.



