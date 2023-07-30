Renato Sanches, Jose Mourinho'nun yanına gidiyor

Portekizli orta saha Renato Sanches, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Renato Sanches, Jose Mourinho'nun yanına gidiyor
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30 Temmuz 2023 17:37
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, orta sahaya çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma, Renato Sanches'i kiralamak için PSG ile 1-2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Haberde, yapılan anlaşmaya göre Roma'nın Sanches'i satın almak için 13 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonuna sahip olacağı belirtildi.

25 yaşındaki Portekizli orta saha, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.

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