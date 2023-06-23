Renato Sanches adım adım Türkiye'ye

Paris Saint Germain'de forma giyen Portekizli oyuncu Renato Sanches'in yeni adresinin Türkiye olabileceği yazıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Renato Sanches adım adım Türkiye'ye
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23 Haziran 2023 19:01
Yaz döneminin başlamasıyla birlikte hareketlenen transfer gelişmelerinde yeni yaşanmaya devam ediyor.

BENFICA İSTEMEDİ

Fransız basınında yer alan habere göre; Paris Saint Germain'de forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches, eski kulübü Benfica'ya önerildi ancak Portekiz ekibi Sanches'i takımda istemedi.

ÜÇ BÜYÜKLER TAKİPTE

Haberde, Benfica'nın kendisini istememesi üzerine Sanches'in yeni adresinin Türkiye olabileceği belirtilirken; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

25 yaşındaki Renato Sanches, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 2 gol kaydetti.



 
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