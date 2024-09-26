Renato Gaucho: "Burada Guardiola'ya 'Futbolu bilmiyor' derler"

Gremio Teknik Direktörü Renato Gaucho, kendine yönelik eleştirlere Guardiola üzerinden cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Renato Gaucho: 'Burada Guardiola'ya 'Futbolu bilmiyor' derler'
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26 Eylül 2024 18:21
Son güncelleme 26 Eylül 2024 18:22
Gremio Teknik Direktörü Renato Gaucho, Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya ilginç sözlerle yüklendi.

Renato Gaucho, "Ben daha iyi teknik direktör kim, bilmiyorum. Bence dünyanın en iyisi Guardiola ama yönettiğim takım 1 milyar euro üzerinde değere sahip. O çok iyi. Belki Guardiola, Brezilyalılar için en iyi teknik direktör olabilir ama burada 3-4 ay çalışsın, futbol bilgisi sorgulanır." ifadelerini kullandı.

Gaucho, "Guardiola gelsin, benim yönettiğim takımı yönetsin. Sizi temin ederim, ben çok iyi bir teknik direktörüm. Ayak bağı olduğumu düşündüğümde, kimse söylemeden giderim zaten. Kazandığım madalyaları saklamak için birkaç bavul gerek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Gremio, 20 takımlı Brezilya 1. Ligi'nde 26 maç sonunda 31 puanla 14. sırada yer alıyor.

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