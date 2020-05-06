Remdesivir ilacı nedir? Yeni koronavirüs ilacı

REMDESİVİR NEDİR?

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN REMDESIVIR AÇIKLAMASI

REMDESİVİR KORONAYA KARŞI ETKİLİ Mİ

MİLYARLARCA DOZ REMDESİVİR VERİLDİ

İLK RESMİ İLAÇ: REMDESİVİR

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ONAY VERDİ

Koronavirüs hastalığına karşı etkili olan Remdesivir'e Avrupa'dan da iki gün içinde onay verileceği belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre; Daha önce Ebola ilacı olarak kullanılan Remdesivir, Almanya, Danimarka ve ABD'de, ağır Corona hastaları üzerinde denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştı. Almanya'nın Münih, Düsseldorf ve Hamburg Kentleri'ndeki hastanelerden de olumlu sonuçlar çıkmıştı.Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir'in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi.Koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde "az sayıda hasta" için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir'in SARS-CoV-2'ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir'in hayvanlarda SARS ve MERS'e karşı "aktif olduğu" belirtti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Remdesivir ilacıyla ilgili, "Remdesivir, bir antiviral ilaç, yeni alınan bir ilaç, biz 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günler kullanmayı planladığımız günler." ifadelerini kullandı.ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı antiviral ilacın corona virüsü tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Fauci, "Veriler, Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtlıyor" ifadesini kullandı.Gelişmeler üzerine ABD, acil olarak Kaliforniyalı Gilead Sciences'in ürettiği ilaca onay vermişti.İsveç TV4 kanalı, Avrupa Birliği'nin de bir kaç gün içerisinde Remdesivir'e izin vereceğini duyurdu.Televizyon kanalı habere kaynak olarak İsveç Enfeksiyon Hastalıkları ve İlaçları Bölüm Başkanlığı'nı gösterdi. AB üyesi ülkelerin bu gelişmeleri takip eden bölümlerinin olumlu yönde karar aldıkları belirtiliyor.İlacın testleri bitmediği için, tüm dünyada geniş çaplı kullanımı mümkün olamıyordu. ABD ve AB'nin onayının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün de kısa sürede tüm dünya için "geçici onay" açıklaması bekleniyor.AB'nin kararının ardından Remdesivir'in hastalarda kullanımı için daha fazla üretilmesinin de önü açılacak. Böylece, Covid-19'a karşı ilk resmi ilaç başlamış olacak.Remdesivir, meyve yarasalarından bulaşan Ebola virüsüne karşı geliştirilmişti. Covid-19 hastalığının da benzer şekilde yarasalardan veya hayvanlardan geçen bir virüsten bulaştığı biliniyor.Bu ilaç için Çin'in de gizlice ticari kullanım amaçlı "patent başvurusu" yaptığı ortaya çıkmıştı. Ancak ABD'li firmanın patent başvurusunun Çin'den yaklaşık 4 yıl önce yapıldığı belirtiliyor.Corona'ya karşı bazı sıtma ilaçları da kullanılıyor. Ancak, bunların ağır Corona hastalarında etkili olmadığı açıklanmıştı.Koronavirüs hastalığına karşı etkili olan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık geldi.DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için orada (ABD'de) umut sinyalleri var." yanıtını verdi.İlacı üreten Amerikan Gilead ilaç şirketiyle DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un en üst düzeyde doğrudan görüştüğü bilgisini aktaran Ryan, ilacın küresel çapta "dayanışma" denemelerinin başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.