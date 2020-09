Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda

Atletizm branşında 20 yaş altı gençler 100 metre ile salon 60 ve 50 metre Türkiye rekorlarını elinde bulunduran EYOF altın madalyası sahibi milli sporcu Umut Uysal, başarısını uluslararası kulvarlarda sürdürmeyi hedefliyor.



Kısa sürede ortaya koyduğu gelişimle dikkati çeken Umut Uysal, 2019 yılında Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme müsabakalarında 18 yaş altı erkeklerde 7 yıllık 100 metre Türkiye rekorunu 10.47 ile kırdı.



Bu yılın başında yeni yaş grubu 20 yaş altında çıktığı ilk seçmede 60 metrede gösterdiği 6.72'lik performansla bu alandaki 5 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi olan Umut, İstanbul Ataköy'de düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ise rekor derecesini 6.66'ya çekerek 50 günlük süreçte 0,17 saniyelik gelişim gösterdi.



Umut, Bursa'da düzenlenen organizasyonda yeni bir başarıya imza atarak, erkekler 100 metrede 10.43'lük zamanıyla 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.



Geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 100 metre erkeklerde 10.47'lik dereceyle altın madalyaya ulaşan milli atlet Uysal, sıkı çalışarak uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmayı amaçlıyor.



- Uysal: "Toparladığımıza inandığımızda rekorumuzu kırdık"



Milli atlet Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini ve genelde verimli geçen kış sezonunda idman yapamadıklarını söyledi.



Bu süreçte köye yerleşerek idmanlar gerçekleştirdiğini anlatan Umut, "Formda kalmaya çalıştım ancak şartlar verimli olmadığı için geriye gittik. Daha sonra toparlanmaya çalıştık. Toparladığımıza inandığımızda da rekorumuzu kırdık." ifadelerini kullandı.



Sakarya Kapalı Atletizm Salonu'nda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Umut, "Karlı havada dışarıda koşu yapamıyorduk. Yaptığımız zaman kaslarımızda yırtılma ve sakatlık meydana geliyordu. Bu tesis bizim için nimet. Kışın istediğimiz kadar çalışabiliyoruz. Tesisten önce koşu yapamıyorduk, sürekli İstanbul'a gitmemiz gerekiyordu. Bu salon bizi motive etti." diye konuştu.



Geçen yıl Avrupa'daki sıralamalarda ilk 10 içerisinde yer aldığını aktaran milli atlet, şunları kaydetti:



"Bunu nasıl 100 metreye yansıtabiliriz diye düşündüm. Daha sonra idmanları bu yöne çevirdik ve yavaş yavaş dereceleri koşmaya başladık. Geçen sene 10.49'luk dereceyle ilk 3'ün arasında yer aldık. 'Daha fazla çalışarak ilk sıraya girmemiz lazım.' dedik. Ardından da yaptığım 10.47'lik derece EYOF'ta beni birinci sıraya yükseltti. Daha fazla çalışıp dünya sıralamasında ilk 3'e girmeye çalışacağım."



Milli sporcu, 4x100 metre bayrak takımıyla olimpiyat kotası alma ümidi olduğunu vurgularken, "İnşallah 4x100 bayrak takımında yer alırım ve ilk 8'e girerim. Girersem daha fazla motive olacağım. Önümüzdeki uluslararası yarışmalara daha rahat bir şekilde çıkacağım." şeklinde konuştu.



- Gündoğdu: "Her şey yolunda giderse iyi dereceler yapabilir"



Milli takımı antrenörlerinden Sakarya Atletizm İl Temsilcisi Atakan Gündoğdu, Umut'un salon yarışmalarında peş peşe rekorları kırdığını ancak pandemi sürecinin girmesiyle 45 gün hiç antrenmana çıkamadıklarını anlattı.



Gündoğdu, Umut'un kendisini daha da geliştireceğini vurgulayarak, "Her şeye rağmen 100 metre Türkiye rekorunu 10.43'e, 60 metre Türkiye rekorunu da 6.66'ya indirme gibi nadir bir başarıyı gerçekleştirdi. Her şey yolunda giderse ve iyi bir hazırlık sezonu geçirirsek, salon sezonuyla beraber çok daha iyi dereceler yapabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.