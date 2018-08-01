Rekortmen genç atletin hedefi büyük

Finlandiya'da yapılan 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre engellide yarı finalde elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kıran ve bu alanda finale yükselen ilk milli atlet olan Şevval Ayaz, kariyerindeki başarılarına yenilerini ekleyip olimpiyatlarda şampiyon olmayı hedefliyor.

Tampere kentinde yaklaşık 2 hafta önce düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre engelli branşında yarı finalde 13.28'lik derece elde eden Şevval Ayaz, 13.45 ile 13 yıldır milli atlet Nevin Yanıt ait olan Türkiye 20 Yaş Altı rekorunu eline geçirdi.

Fenerbahçeli milli atlet Şevval Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında başlayan atletizm yolculuğunu, 100 metre engellide finale yükselen ilk Türk atlet unvanıyla taçlandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Nevin Yanıt'a ait 13 yıllık rekoru kırmanın da sevincini yaşadığını aktaran Ayaz, şöyle devam etti:

"Babam 'Zor bir spor kızım yapamazsın' dediğinde ben de 'Kendime inanıyorum, yapacağım baba' yanıtını vermiştim. Ailem bana bu zamana kadar çok destek verdi. Kendimi onlara kanıtladığımda arkamda durmaya devam ettiler. Herkesin desteğiyle bu günlere kadar gelip, büyük başarılar sağladım."

Ayaz, atletizmde büyük başarılar elde edip, çok sayıda rekor kırdığını anlatarak, bugüne kadar aldığı madalyaların sayısının 100'ü geçtiğini kaydetti.

Türkiye'yi, uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktaran Ayaz, şöyle konuştu:

"Şu anda önümde İspanya'da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası var. Her gün antrenman yapıyorum. Engel, sprint, uzun atlama ve koşu üzerine yoğunlaşmış durumdayız. Avrupa'da kendimi yine şampiyon olarak görüyorum. Hedefim her zaman şampiyonluk. Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı sonuçlar alıp, bir gün olimpiyatlarda da şampiyon olacağıma inanıyorum. Türk atletizm tarihine yeni bir kadın damgası vurma hedefindeyim. Nevin Yanıt bunu daha önce başardı. Ben ondan daha iyi olmak istiyorum. Bu yolculukta çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim."

Şevval Ayaz'ın antrenörü Fahri Özen de genç sporcunun elde ettiği başarıların ilerisi için ümit verici olduğunu vurguladı.

Ayaz'ın her yıl rekor üstüne rekor kırdığını ifade eden Özen, "Yarı finalde elde ettiği 13.28'lik dereceyle uzun yıllardır kırılamayan Nevin Yanıt'a ait rekoru kırdı. Şevval'e inanıyordum fakat açıkçası rekoru bu kadar erken beklemiyordum. Şevval'in önü çok açık, daha iyilerine de ulaşacaktır." dedi.

Özen, sporcusunun mücadele edeceği Gençler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da altın madalya alarak şampiyon olacağına inandığını aktardı.

En büyük hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, başarı elde etmek olduğuna işaret eden Özen, "Şevval, 100 metre engellide olimpiyat barajı 13.00'a çok yakın. Önümüzde 2 yıl var. Biz bu süreçte 13.00'ın altına ineceğiz. Bu hedefimize inanıyoruz, büyük bir ihtimalle olimpiyatlarda yarışacağız." ifadelerini kullandı.