TÜRKİYE REKORUNU GELİŞTİRDİ

YAKIN: "BİR TIK İLERİSİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

ANTRENÖR KUTLAY: "MADALYA İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kendisine ait büyükler Türkiye rekorunu geliştirerek altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Can Yakın, Mersin'de 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda (Raffa-Volo) kürsünün zirvesine çıkarak adını tarihe yazdırmak istiyor.Milli sporcu, 9-18 Ağustos'ta 54 ülkeden 4 binden fazla sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın yarı finalinde, volo disiplini basamak kategorisinde 49 atışın 48'inde isabet bularak kendisine ait büyükler Türkiye rekorunu (49 atış 44 vuruş) geliştirdi.Finaldeki performansıyla rakiplerine üstünlük sağlayan Mehmet Can, kariyerinde ilk kez katıldığı organizasyonda altın madalya sevinci yaşadı.Volo disiplininde basamak, role ve role mix kategorilerinde 12 kez kırdığı Türkiye rekorlarını eline bulunduran milli bocceci, 14 Türkiye şampiyonluğu, 4 dünya üçüncülüğü ve dünya kupası ikinciliği de elde ettiği kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.Mersin'in ev sahipliğinde raffa ve volo disiplininde gerçekleştirilecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na hazırlanan Mehmet Can, antrenörü Niyazi Kutlay yönetiminde haftada 5 gün antrenmana çıkıyor.Dünya şampiyonu olma hayalini gerçekleştirmek için çalışan milli sporcu, organizasyonda altın madalya kazanarak bir ilke imza atmak istiyor.Toroslar Belediyesi Bocce Takımı sporcusu Mehmet Can Yakın, 2013'te düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları'nda gönüllü çalışarak sporculara su dağıtırken tanıştığı boccede önemli başarılar elde ettiğini aktardı.Bocce kariyerinde ilk kez ay-yıldızlı formayı giydiği 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tarihi bir başarı yakaladığını aktaran Mehmet Can, "Öyle bir rekor kırdım ki 45'inciyi vurduğumda hala koşum devam ediyordu, 4 atışım daha vardı. Rekoru kırdığımı biliyordum. Koşum sürerken içimde sevincimi yaşadım ve devam ettim. 49'da 48 gerçekten güzel bir skor. 49'da 49, 50'de 50 de olabilirdi. 51'de 51 yaparak dünya rekoruna da aday olabilirdim. Bunların hepsi için çalışmaya devam ediyorum. Umarım bir gün dünya rekoru sahibi olurum." ifadelerini kullandı.Mehmet Can, şu anda Mersin'de düzenlenecek Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'na odaklandığını söyledi.Kendi evinde ve seyircisi önünde en iyi derecesini yapmaya çalışacağını belirten ay-yıldızlı sporcu, "Her şeyimin başladığı yerdeyim. Umarım orada da finalde yarışıp, kariyerimin tek eksik madalyası olan dünya şampiyonluğunu kazanırım. Hayatımdaki mottom, hep daha da iyiye gitmek. Bunun bir tık ilerisi dünya şampiyonluğu. Neden olmasın? Yapabilirim." diye konuştu.Antrenör Niyazi Kutlay, Mehmet Can'ın İslami Dayanışma Oyunları'nda çok önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi.Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kavuştuklarını aktaran Kutlay, "Bu gerçekten fantastik bir rekor. 49 koşuda 48 vuruşla kırılması zor bir rekora imza attık. Bu, altın madalyamızı çok daha fazla değerli hale getirdi. Bütün dünyanın gözünün üzerimizde olmasını sağladı. Çeşitli ülkelerden tebrik mesajları geldi. Gerçekten çok mutluyuz. Ülkemize bu madalyayı hediye ettiğimiz için gururluyuz." şeklinde konuştu.Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları'nda tarihi bir başarı yakalamak istediklerini belirten Kutlay, şunları kaydetti:"Aynı anda hem raffa hem de volo disiplininin yapıldığı dünyadaki ilk büyük organizasyon olacak. 400'e yakın sporcu bekleniyor. Devlerin katılacağı bir organizasyon olacak. Bu organizasyon bizim için önemli. Bir dünya rekoru neden gelmesin? Hedefimizi hiçbir zaman aşağı çekmiyoruz. Hep daha iyisini düşünüyoruz. Şimdi de 50'de 50, 51'de 51 istiyoruz. Bunun için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz madalya için savaşacağız. Bu madalyayı kendi evimizde alacağız ve bayrağımızı göndere çektireceğiz."