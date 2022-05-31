Rekortmen atlet Sinan Ören, uluslararası başarı için ter döküyor

Atletizmde 3 önemli Türkiye rekorunu elinde bulunduran 24 yaşındaki milli sporcu Sinan Ören, 2022 Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanmak için yoğun tempoyla çalışıyor.



Henüz 22 yaşındayken 300 metreyi 32,46'lık dereceyle koşarak hem büyükler hem de 23 yaş altında Türkiye rekoru kıran, 400 metre engellide de 50.23 ile 23 yaş altının en iyi derecesini elde eden Sinan, adından söz ettirdiği rekorlarını 2 yıldır koruyor.



Kariyerine uluslararası şampiyonluk eklemek isteyen milli sporcu, Cezayir'de 25 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek 19. Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde sürdürüyor.



Milli takım antrenörü Sedat Özdemir'in yönetiminde çalışan Sinan, madalya hedeflediği organizasyona günde çift idmanla hazırlanıyor.



"Akdeniz Oyunları'nda madalya şansımız yüksek"



Sinan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 rekor kırdığı 2020'nin kariyeri için önemli bir basamak olduğunu belirterek, rekorlarını hem korumak hem de geliştirmek için yoğun tempoyla çalıştığını söyledi.



Almanya'da 7-8 Mayıs'ta düzenlenen 31. Uluslararası Thallos Laufermeeting'den genel sıralama birincisi olarak dönmenin moral verdiğini belirten milli sporcu, "Bu yıl benim için en önemli hedef Akdeniz Oyunları. 400 metre engel ve 4x400 metre bayrak koşusunda madalya şansımız yüksek. Orada madalya kazanmak istiyorum. Sonrasında ülkemizde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda da madalya kazanıp, dünya ve Avrupa şampiyonalarına elimdeki madalyalarla gitmek istiyorum." diye konuştu.



Sinan, 300 metrede Avrupa rekorunu da kırmak istediğini aktararak, "Türkiye'de 300 metreyi 32,46'lık dereceyle koşarak rekor kırdım. Avrupa rekoruyla az bir zaman farkı var. İnşallah uluslararası bir yarışmada da o rekoru kırmayı düşünüyorum. Bu rekoru da kırarsam ülkemiz için çok güzel bir başarı elde etmiş olurum." şeklinde görüş belirtti.



Salgın sürecinde yaşadığı sakatlığı sıkı antrenmanlarla atlattığını vurgulayan Sinan, "Sakatlık nedeniyle çok fazla tek kaldım ama bunun üstesinden geldiğim için kendimi mutlu hissediyorum. Benim için her yarış, başarı insanlara verebileceğim en güzel cevaptır. Herkese en büyük cevabı sahada vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.



Antrenör Özdemir: "Başaracağımıza inanıyoruz"



Antrenör Sedat Özdemir de sporcusunun sakatlığının ardından koştuğu organizasyonlarda güzel dereceler elde ettiğini belirterek, Mersin'deki kamp döneminin başarılı geçtiğini kaydetti.



Rekorlara, 400 metre koşusunu da eklemek istediklerini söyleyen Özdemir, "Elimizdeki Türkiye rekorlarını koruyup, onların daha iyisini yapabilmenin yanı sıra 400 metre Türkiye rekorunu da kırmak istiyoruz. Bu sene Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları başta olmak üzere çok fazla yarışımız var. Başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



Akdeniz Oyunları'nda 400 metre engelli ve 4x400 metre bayrak yarışında mücadele edecek Sinan'ın güzel derecelerle madalya kazanacağına inandığını dile getiren Özdemir, organizasyona hazır olduklarını aktardı.





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