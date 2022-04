Rekortmen atlet Mikdat Sevler, gözünü dünya şampiyonasına dikti

Atletizmde 110 metre ve 60 metre engelli kategorilerinde büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorlarını elinde bulunduran milli sporcu Mikdat Sevler, dünya şampiyonluğu madalyası kazanan ilk Türk atlet olmayı hedefliyor.



Kariyerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çeşitli dereceleri bulunan milli sporcu, yeni yarışmalara katılmak için hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor.



Atletizmde 110 metre engelli ve 60 metre engelli kategorilerinde büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekorunu elinde bulunduran Mikdat, ABD'de 15-24 Temmuz'da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası için ter döküyor.



Mikdat, yıl içinde Almanya'da 15-21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası ile Çin'de 30 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası ve Konya'da 9-18 Ağustos'ta organize edilecek İslami Dayanışma Oyunları'nda da zirveye çıkmayı hedefliyor.



Branşında, hem Avrupa hem de dünya şampiyonasında yarışan ilk Türk atlet olmak için çalışan Mikdat, madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor.



- "Ülkem için madalya almaya çalışacağım"



Milli atlet Mikdat Sevler, AA muhabirine, 2022'nin kendisi için başarılarla dolu yıl olarak devam ettiğini söyledi.



Rekorlarını yenilediği sezonda, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na giden ilk Türk atlet olmayı başardığını anımsatan Mikdat, "Türkiye rekorunu 3 kez kırdım. Bunların en sonuncusu Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'ndaydı. Oraya giden ilk Türk atlet olduğum için gerçekten çok mutluyum. 60 metre engelli Türkiye adına bir ilkti. Orada olduğum için çok gururluydum. Yıllardır televizyonda izlediğim atletlerle beraber yarışmak çok farklı hissettirdi. Çok tecrübe kattığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Mikdat, önüne büyük hedefler koyduğunu, yeni başarılara ulaşmak istediğini dile getirdi.



Avrupa ve dünya şampiyonları ile Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlandığını anlatan Mikdat, şöyle konuştu:



"Bu organizasyonlara gideceğime yürekten inanıyorum. Şu anda bütün olgular bunu gösteriyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlarına katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmek istiyorum. Dünya şampiyonası çok zor bir platform çünkü dünyadaki bütün ülkelerinin katıldığı bir yarışma ve orada madalya kazanmak çok büyük bir başarı. Dünya şampiyonası, olimpiyata eş değer bir yarış. Tabii ki ben finalde yer alıp madalya kazanmak için elimden geleni yapacağım. Avrupa Şampiyonası'nda işimiz biraz daha kolay. Avrupa Şampiyonası'nda finalde yarışacağıma inanıyorum. Finalde de her şeyi yapacağım çünkü finale kalan her sporcu madalyaya ortaktır. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında elimden ne geliyorsa yaparak ülkem için madalya almaya çalışacağım."



Mikdat, Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde edeceği derecelerle, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na da katılmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.



- Antrenör Yüksel: "Mikdat'ın rekorlarını geliştirmek istiyoruz"



Milli sporcunun antrenörü Cüneyt Yüksel de Mikdat'ın çok başarılı bir sezon geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mikdat, yurt dışındaki organizasyonlarda ve Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Bu durum, bize yaz aylarındaki organizasyonlarda çok daha olumlu ve iyi dereceleri önceden tahmin etmemize vesile oldu. Sezon onun için süper gidiyor. Amerika'daki dünya şampiyonasında da yarışan ilk Türk sporcu olacak inşallah. Orada Türkiye için her şeyi yapıp Mikdat'ın rekorlarını geliştirmek istiyoruz. Almanya'da yapılacak Avrupa şampiyonasında da madalya almak istiyoruz."





