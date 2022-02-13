'Rekor Türkiye'de kalacak'

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Birgül Erken, buz altı tüpsüz serbest dalış dünya rekoru için Sivas'ın Zara ilçesindeki Tödürge Gölü'nde antrenman yaptı.



Zara Kaymakamlığının ev sahipliğinde ilçeye gelen Erken, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibinin gönüllü katılımı ile Tödürge Gölü'nde buz altı dalış gerçekleştirdi.



Dalış öncesi soğuk nedeniyle yüzeyi yaklaşık 30 santimetre kalınlığında buzla kaplanan gölün kıyıdan yaklaşık 200 metre mesafedeki kısmından sonra, 20 metre aralıklarla 6 adet üçgen kaçış delikleri açıldı.



Buz altı dalışı öncesi soğuk suya karşı direncini artırmak amacıyla Zara ilçesinde üretilen baldan yiyen Erken, buz altına çekilen ip ve alınan güvenlik tedbirlerinin ardından rekor denemesi öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü ile Zara Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de katıldığı dalışta Erken, ilk antrenmanını sorunsuz tamamladı.



Milli sporcu Birgül Erken, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz altı tüpsüz serbest dalış dünya rekorunu elde etmek için Rusya'da bir gölü düşündüğünü, sonrasında ise Tödürge Gölü'nü tercih ettiğini söyledi.



Dünyada buz altı dalış lokasyonlarının çok benzer olduğunu belirten Erken, "Onlardan daha güzel ve daha da uygun hale gelebilecek bir cevher var elimizde. Biz burada yatay olarak bir dünya rekoru kırmayı planlıyoruz. Bugün bunun denemesini gerçekleştirdik, teknik olarak altyapıyı hazırladık. Gördük ki burası gerçekten bir cazibe merkezi haline gelebilir." dedi.



- "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne düşünüyoruz"



İlk buz altı dalışını gerçekleştirdiğini aktaran Erken, "Bu benim için de bir ilkti, soğuktan dolayı bazı endişelerim vardı. Hızlı bir şekilde adapte oldum, dalış uzmanları ve güvenlik ekipleri destek oldular. Sivas Valimiz ve Zara Kaymakamımız destek verdiler, bu destek olmasaydı rekor denemesini Rusya'da yapmak zorunda kalacaktım ama ilk tercihimiz güzel ülkemiz oldu. Üç yıldır geliyorum, bu yıl istediğimiz şartlara ulaştık. Rekorumuzu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne düşünüyoruz ancak hava şartları dolayısıyla nasıl olur bilemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Erken, rekorunu Zara Tödürge Gölü'nde kırmayı hedeflediğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Rekoru buraya getireceğiz inşallah, burada rekoru küresel ısınmaya ithafen kıracağız. Geçtiğimiz yıl buz kalınlığı uygun değildi ama bu yıl muhteşem bir buz var. Suyun altı muhteşem, gölün dip yapısı da uygun. Yaz aylarında da keşifler yapmıştık, bugün rekorun ayak sesleri duyuldu. Bir daha elimizden alınamayacak bir rekor kıracağız, rekor Türkiye'de kalacak, bunun sözünü verebilirim. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, milletvekilimiz Mehmet Habib Soluk'a, Valimiz Salih Ayhan'a, Kaymakamımız Meriç Dinçer'e, Türkuaz Doğa Sporları Kulübüne ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.





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