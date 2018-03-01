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Rekor kıran Türk okçu Mete Gazoz hedefini açıkladı

ABD'de düzenlenen 2018 Salon Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay genç erkeklerde gümüş madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
Rekor kıran Türk okçu Mete Gazoz hedefini açıkladı
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01 Mart 2018 11:33
ABD'den döndükten sonra Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Gazoz,  ikinci olduğu dünya şampiyonasını ve geleceğe dair hedeflerini değerlendirdi.

Yankton kentinde gerçekleştirilen şampiyonada, klasik yay genç erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar ile karşılaştığını belirten milli sporcu Gazoz, rakibiyle 5-5 berabere kaldığını, beraberlik atışları sonucunda gümüş madalyayı kazandığını anımsattı.

Her gün ortalama 400 ok atan 18 yaşındaki başarılı okçu, organizasyonun hem kendisi hem de Türkiye adına güzel geçtiğini ifade etti.

- Türkiye rekoru da kırdı

Şampiyonada Türkiye'yi temsilen 4 sporcuyla mücadele ettiklerini ve iki madalyayla geri döndüklerini dile getiren Gazoz, organizasyonda ayrıca Türkiye rekoru kırdığını hatırlattı.

Sıralama atışlarında 296 ve 298 toplamda 594 puan ile Gençler-Büyükler Türkiye Rekoru'nun yeni sahibi olan Gazoz, şöyle konuştu:

"İki puan toplamında 600 üzerinden 594 puan alarak Türkiye rekoru kırdım. Daha önceki rekor, 589 puan ile Sermet Çınar'a aitti. Şu anda kendisi de milli takım antrenörümüz aynı zamanda. Türkiye rekorunu geliştirerek kendisinden devraldım. Hedefim aslında dünya şampiyonluğuydu ancak ufak tefek aksiliklerden dolayı ikinci oldum. Bu da iyi bir sonuç, gurur verici."

- Hedefleri büyük

Okçuluğa 3 yaşında eski milli sporcu olan babası Metin Gazoz sayesinde başlayan, 2016 Rio Olimpiyatları'nda performansıyla dikkatleri üzerine çeken, 2017 Gençler Avrupa Kupası şampiyonu olan Mete Gazoz, şöyle devam etti:

"14 yaşında büyükler milli takımına girdim. Benim hedeflerim büyük. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Bunu herkese söylüyorum. Onun öncesinde yine ciddi yarışmalarım var. Onlara hazırlanıyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra 2024, 2028, 2032, 2036 Olimpiyatları'na kadar gitmek istiyorum."

Kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı Türkiye Okçuluk Federasyonuna teşekkür eden Gazoz, kadınlar makaralı yay kategorisinde gümüş madalya elde eden milli sporcu Yeşim Bostan'ı da kutladı.

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