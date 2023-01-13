REKOR: Galatasaray, ceza sahasından çıkmadı!

Galatasaray, 2016/17'den bu yana Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan takım oldu.



43 kez rakip ceza alanında topla buluşan Galatasaray, ilk yarıdaki 19 şutunun 18'ini de ceza sahası içinden çekti.



İlk yarıda 306 pas yapan Galatasaray, yüzde 90.2 isabet ortalaması yakaladı.



MATA'DAN 6 YIL SONRA DUBLE



Öte yandan, Galatasaray'ın 2. ve 3. gollerini atan Juan Mata, 6 yıl sonra bir maçta duble yaptı.





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