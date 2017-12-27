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Rekor! 26. takımına transfer oldu!

Şili ekibi Audax Italiano ile anlaşan 41 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Abreu, kariyerinde 26. farklı kulüpte görev yapacak.

Kaynak: AA
Rekor! 26. takımına transfer oldu!
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27 Aralık 2017 12:41
Şili Premier Lig ekibi Audax Italiano ile anlaşan Uruguaylı futbolcu Sebastian Abreu, kariyerinde 26. farklı kulüpte forma giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki golcü oyuncu Abreu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Abreu, ülkesinde Nacional, Meksika'da Tigres, Cruz Azul, Arjantin'de River Plate, San Lorenzo, İspanya'da Deportivo La Coruna, Real Sociedad, Yunanistan'da Aris ve Brezilya'da Botafogo başta olmak üzere birçok kulüpte görev yaptı.

Kariyerine 1995'te başlayan ve 26. takımıyla anlaşan Abreu, en fazla kulübün formasını giyen futbolcular sıralamasında, 25 ekipte oynayan eski Alman kaleci Lutz Pfannenstiel'i geride bıraktı. Bu alanda Abreu'nun önünde 29'ar takımda görev yapan eski İngiliz futbolcular Trevor Benjamin ve John Burridge bulunuyor.

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