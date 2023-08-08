Rekabet Kurulu'ndan maç özetleri için karar

Rekabet Kurulu, Süper Lig maç özetlerinin tüm kanallarda aynı anda yayına verilmesi kararını sürdürdü.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Rekabet Kurulu'ndan maç özetleri için karar
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08 Ağustos 2023 16:48
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 16:51
Rekabet Kurulu, Türkiye Süper Ligi ve 1'inci Ligi maç özetlerinin tüm kanallarda aynı anda yayına verilmesine ilişkin geçen sezon uygulanan tedbirin 2023-2024 sezonunda da uygulanmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, 3 Ağustos'ta gerçekleştirdiği toplantıda, futbolda Türkiye Süper Ligi ve 1'inci Ligi maçlarında tekel konumundaki yayıncı kuruluşun, özet yayın haklarını 'ayrımcı' ve 'sömürücü' şekilde kullanmasından doğabilecek telafi edilemez zararları ele aldı. Kurul, 2022-2023 futbol sezonuna uygulanacak şekilde almış olduğu geçici tedbir kararının, 2023-2024 futbol sezonu için de uygulanmasına karar verdi. Müsabakaların geniş özet görüntüleri ve haber amaçlı görüntülerinin, açık televizyon yayıncılığı yapan teşebbüsler tarafından eş zamanlı yayına girmesi kararı alındı.

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