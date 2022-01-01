Reinsdorf: "Zach'e yardım getirmek zorundaydık!"

Chicago Bulls başkanı Jerry Reinsdorf, takımın başarısız geçen sezonlarından sonra, yıldız oyuncusu Zach LaVine'e yardım getirmek zorunda kaldıklarını belirtti.



Bu sezon LaVine ve DeMar DeRozan'ın yeniden hayata döndürdüğü ve 27-15'lik derece ile Doğu Konferansı'nda ilk sıraya taşıdığı Bulls ekibi, geçtiğimiz yaz kadroya katılan DeMar, Nikola Vucevic veya Lonzo Ball gibi oyuncular olmadan önce, başarısız bir takım profili çiziyordu.



ESPN ile yaptığı röportajda Reinsdorf, ekibin LaVine ile olan ilişkisi hakkında konuşarak, yönetimin kendisine olan güveninden şu şekilde bahsetti:



"Arturas ve Billy, Zach LaVine'i tanımak için ciddi zaman harcadılar ve onun kazanmak istediğini de biliyorlardı. Zach geçmişte bazı kötü takımlardaydı ve o yıllarda, nasıl ki Devin Booker'ın Phoenix'te olması onun hatası değilse, kendisinin de burada tek başına olması onun hatası değildi. Bizim ona yardım getirmemiz gerekiyordu. Billy, Arturas ve (genel menajer) Marc Eversley oyuncularımızla çok zaman geçiriyor. Bunlar mal değil, insanlar.



Ama özellikle Zach'in asıl olayını görmelerini zaman almıştı. Dışarıdan insanlar için 'Skorer işte, umurunda değil' demek kolay. Ama bu adamlar Zach'i daha iyi tanıyorlar çünkü onunla vakit geçiriyor ve basketbolun dışında da ilişki kuruyorlar."



26 yaşındaki LaVine, Chicago için bir başka All-Star kalibresinde sezon daha geçiriyor. Şu ana kadar 38 maçta Zach, %49 şut isabeti ile 24.9 sayı, 4.8 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamış durumda.



