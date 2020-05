Reinsdorf: "Krause, '82-0' yorumunun yanlış olduğunu kabul etmişti"

Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, eski genel menajeri Jerry Krause'un, GM olarak tek başarısızlığını açıkladı.



Popüler ESPN belgeseli "The Last Dance" sırasında Reinsdorf, Krause'u sürekli destekleyen taraftaydı.



The Athletic'den Darnell Mayberry ile yaptığı röportajda, Reinsdorf, ekibin sekiz yıl içinde altı şampiyonluk kazanan takımının oluşturulmasına yardımcı olan mimarın tek kusurunu ortaya çıkardı:



"Şimdi, Krause'un tek başarısızlığı vardı. İnsan ilişkileri becerileri o kadar da iyi değildi. Ve medyayı, tutarlı olmadıkları için sevmezdi. Doğru olmayan bir hikaye gördüğünde onu delirtirdi. Yani bu bir başarısızlıktı."



"82-0 YORUMUNUN HATALI OLDUĞUNU KABUL ETTİ"



Reinsdorf, Krause'un eski koç Phil Jackson'ın 1997-98 sezonundan sonra geri dönmeyeceğini söyleyerek büyük bir hata yaptığını da kabul etti:



"'Phil 82-0 olsa bile geri dönmeyecek' dememeliydi. Bunu söylememeliydi. Ancak gerçek şu ki, Phil son sözleşmesini imzaladığında, bunun son sözleşmesi olacağını söylemişti. Ama Jerry bunu söylediğinde, kararı o veriyormuş gibi geldi. Gerçek şu ki kararı Phil veriyordu. Jerry ile bunun hakkında konuşmuştum ve söylememesi gerektiğini fark etmişti. Ama çok geçti, sözünü geri alamadı."