Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Reinsdorf: "Krause, '82-0' yorumunun yanlış olduğunu kabul etmişti"

Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, eski genel menajeri Jerry Krause'un, GM olarak tek başarısızlığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, eski genel menajeri Jerry Krause'un, GM olarak tek başarısızlığını açıkladı.

Popüler ESPN belgeseli "The Last Dance" sırasında Reinsdorf, Krause'u sürekli destekleyen taraftaydı.

The Athletic'den Darnell Mayberry ile yaptığı röportajda, Reinsdorf, ekibin sekiz yıl içinde altı şampiyonluk kazanan takımının oluşturulmasına yardımcı olan mimarın tek kusurunu ortaya çıkardı:

"Şimdi, Krause'un tek başarısızlığı vardı. İnsan ilişkileri becerileri o kadar da iyi değildi. Ve medyayı, tutarlı olmadıkları için sevmezdi. Doğru olmayan bir hikaye gördüğünde onu delirtirdi. Yani bu bir başarısızlıktı."

"82-0 YORUMUNUN HATALI OLDUĞUNU KABUL ETTİ"

Reinsdorf, Krause'un eski koç Phil Jackson'ın 1997-98 sezonundan sonra geri dönmeyeceğini söyleyerek büyük bir hata yaptığını da kabul etti:

"'Phil 82-0 olsa bile geri dönmeyecek' dememeliydi. Bunu söylememeliydi. Ancak gerçek şu ki, Phil son sözleşmesini imzaladığında, bunun son sözleşmesi olacağını söylemişti. Ama Jerry bunu söylediğinde, kararı o veriyormuş gibi geldi. Gerçek şu ki kararı Phil veriyordu. Jerry ile bunun hakkında konuşmuştum ve söylememesi gerektiğini fark etmişti. Ama çok geçti, sözünü geri alamadı."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal