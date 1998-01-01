Reinsdorf dürüstçe konuştu: "Bulls'u, 1998'de neden dağıttık?"

Chicago Bulls'un sahibi Jerry Reinsdorf, 1998 sezonunun Bulls'unun neden dağılması gerektiğinin gerçek nedenini söyledi.



Reinsdorf, Michael Jordan liderliğindeki 1997-98 sezonu Bulls'unun bir sezon daha bir arada kalsaydı neden yedinci bir şampiyonluğu kazanamayacakları konusunda bir kez daha konuştu:



"Indiana'yı yendiğimiz için şanslıydık. Ve Utah'ı yendiğimiz için de şanslıydık. Michael kesinlikle sınırlarının ötesine geçmek zorunda kalmıştı. Neredeyse bize sadece hırsıyla bu maçları kazandırmıştı. Scottie Pippen'ın sırt sakatlığı vardı ve ameliyat olacaktı. Ve Dennis Rodman artık kimsenin yanında istemediği bir noktaya gelmişti. Ekibi bir arada tutamazdık. Tutsak bile, becerileri aşınmıştı. Bu yüzden seriye karşı tek eleştirim, bu dönemin gerçekten bittiğine ve zamanın geldiğine dair net bir izlenim vermiş olması gerektiğiydi."



Reinsdorf, Bulls'un bu çizgiyi devam ettiremeyeceğini söylemekte dürüst davrandı ve takımın neden başarılı olamayacağını söyleme konusunda hiç çekinmedi.



