Reha Kemal Erginer: 'Trabzonspor, Süper Lig'in en formda takımı'

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, 1-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Güçlü bir ekibe karşı oynadıklarını belirten Erginer, "Ligi zirvede bitirdiler, en formda takıma ve hocasına sahipler. Zor maç olacağını biliyorduk. Temel amacımız oyun ve taktiksel anlamda cevap vermekti. Maçın genelinde bunu başardık." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda direkten dönen toplarının, pozisyonlarının olduğunu ifade eden Erginer, şunları kaydetti:



"Bir plan dahilinde oynadık. Topu rakibe bıraktık, geçiş oyunu oynamak istedik. Ancak karşımızda güçlü bir ekip var, bize alan bırakmadılar. Üçüncü bölgede pozisyona girdik ama sonuçlandıramadık, biraz daha üretken olabilirdik. Trabzonspor, kaliteli takım. Oynamayan oyuncuları bu derinlik içinde çok iş yapan oyuncular. Yedek oynayan, oynamayan kavramı kullanmak istemiyorum kaliteli takıma karşı, iyi mücadele ettik. Oyunu kurarken basit bir gol yedik. Bizim için farklı deneyim, tecrübe oldu. Bundan sonraki turlarda Trabzonspor'a başarılar dilerim. Kendi takımımın kuruluşunun 56. yılı, bütün camiamıza hayırlı olsun."





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