Reha Kemal Erginer: "Maçın hakkı beraberlikti"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunsporile 1-1 berebere kalan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini söyledi.

Abone Ol
Reha Kemal Erginer: 'Maçın hakkı beraberlikti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2021 20:38
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunsporile 1-1 berebere kalan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, değerlendirmelerde bulundu.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise Samsun'a iddialı geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Samsun'da kazanmak için geldik. Rakibimiz son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladı ve çok zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Taktiksel olarak ilk yarı topu rakibimize bırakıp geçiş oyunu oynayacaktık ama rakibimize topu biraz fazla verdik. Ancak beraberliği yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. İkinci yarı öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oyun oynadık. Atmosferi yüksek bir maç oynadık, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de ama maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum."


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.