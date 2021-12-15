Reha Kemal Erginer: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Yılport Samsunsporile 1-1 berebere kalan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, değerlendirmelerde bulundu.



Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise Samsun'a iddialı geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Samsun'da kazanmak için geldik. Rakibimiz son haftalarda çok iyi bir ivme yakaladı ve çok zor bir karşılaşma oynayacağımızı biliyorduk. Taktiksel olarak ilk yarı topu rakibimize bırakıp geçiş oyunu oynayacaktık ama rakibimize topu biraz fazla verdik. Ancak beraberliği yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdik. İkinci yarı öne geçebileceğimiz pozisyonlar vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra yanlış oyun oynadık. Atmosferi yüksek bir maç oynadık, kazanabilirdik de kaybedebilirdik de ama maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum."





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