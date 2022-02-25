Reha Kemal Erginer: 'Kötü bir futbol sergiledik'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Altaş Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise 5 maçlık yenilmezlik serisini bugün sonlandığını ifade etti.



Erginer, bu mağlubiyetin bir şeylerin sonu olmadığını dikkati çekerek, "İnşallah takıma yeni bir başlangıç olacaktır bizim için. Rakibe çok uzak oynadık. Özellikle savunmada çok alan ve zaman verdik. Bu da rakibin oynama iştahını artırdı. Daha fazla topla oynamasına, üçüncü bölgeye inmesine sebep oldu. Skoru daha çok yakalayabileceğimiz, oyuna ortak olabileceğimiz zamanlarda çok kötü bir gol yedik. Kötü bir futbol sergiledik. Biz kendi eleştirimizi yapacağız. Biz bir üst sıraları hedefliyoruz, oralara tırmanmak istiyoruz. Bunun için bu yenilgiyi telafi etmek için tekrar bir seri başlatmamız lazım." şeklinde konuştu





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