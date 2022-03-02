Reha Kemal Erginer: 'İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasından ertelenen maçta Tuzlaspor'a 1-0 yenilen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



Erginer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için çok önemli olan 3 puan kaybettiklerini belirtti.



Karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynamadıklarını dile getiren Erginer, "Bizim için neredeyse boşa geçen bir 45 dakika gibi oldu. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Topa çok sahip olamadık. Pas yapamadık. Gol pozisyonuna girmekte zorlandık. Üretken değildik. İkinci yarı biraz daha toparladık oyunu. Biraz daha topa sahip olduk. Üçüncü bölgeye biraz daha fazla indik ama sonucu değiştirecek ciddi hücumlarımız olmadı." diye konuştu.



Erginer, son iki maçta çok önemli 6 puan kaybettiklerine işaret ederek, "Bu seriden iyi bir şekilde çıkıp play-off oynayan takımlarla aramızdaki puan farkını azaltmak istiyorduk. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullandı.





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