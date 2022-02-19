Reha Kemal Erginer: 'Bu ligin kırılma maçıydı'

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, karşılaşmanın kendileri için ligin kırılma maçı olduğunu söyledi.



Erginer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 1 hafta içinde 3 karşılaşmaya çıktıklarını anımsatarak, yoğun bir tempo içinde olduklarını söyledi.



Deplasmanda İstanbulspor ile çok önemli bir maç oynadıklarını hatırlatan Erginer, "Keçiörengücü maçından sonra oyuncularıma yaptığım konuşmada 2 puan kaybettiğimizi ama sevinmeye ve üzülmeye çok fazla zamanımızın olmadığını söylemiştim. Bizim için geçen haftaki o kayıptan sonra İstanbulspor maçı çok önemliydi. Bugün İstanbul maçından çok daha önemli bir maç oynadık. Bu ligin kırılma maçıydı." şeklinde konuştu.



Erginer, deplasmanda İstanbulspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından 48 saat sonra yeniden maça çıktıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Genel anlamda çok memnunum. Zor bir maçtı. Hem üçüncü maçı oynamamız hem Gençlerbirliği ile puanımızın çok yakın olması açısından. Artık bir tık yukarıları düşünmemiz lazım. Bizim için gerçekten çok önemli bir maçtı. Kayıpsız atlattık. Önemli bir 3 puan aldık."



Rakiplerine göre 1 maç eksikleri olduğunu aktaran Erginer, "Haftaya cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağız. Yine çok önemli bir maça çıkacağız. Hemen arkasından hafta içi eksik maçımızı tamamlayacağız. Akabinde tekrar içeride Bursa ile oynayacağımız maç var. Gençlerbirliği maçını da hesap edersek son 4 maçın 3'ünü içeride oynamış oluyoruz. Fikstürü kendi lehimize çevirip avantajlı bir şekilde buradan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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