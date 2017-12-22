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Reha Kapsal'dan Fatih Terim itirafı!

BeIn Sports yorumcusu Reha Kapsal, Galatasaray'ın Fatih Terim ile anlaşmasının hemen ardından önemli bir açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Reha Kapsal'dan Fatih Terim itirafı!
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22 Aralık 2017 00:52
Galatasaray, resmi olarak Fatih Terim ile anlaştıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra spor yorumcusu Reha Kapsal, BeIn Sports canlı yayınına bağlanıp açıklamalarda bulundu.

Kapsal, Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Fatih Terim ile konuştuğunu ve Terim'in o an döneceğini hissettiğini belirtti.

''SES TONUNDAN HİSSETTİM''

Canlı yayına bağlanan Reha Kapsal, ''Malatya maçından sonra Fatih Terim ile konuştum, kesin bir şey söylemese de, ses tonundan geri döneceğini hissetmiştim'' dedi.

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