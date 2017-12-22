Reha Kapsal'dan Fatih Terim itirafı!

, resmi olarakile anlaştıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra spor yorumcusu, BeIn Sports canlı yayınına bağlanıp açıklamalarda bulundu.Kapsal, Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Fatih Terim ile konuştuğunu ve Terim'in o an döneceğini hissettiğini belirtti.Canlı yayına bağlanan Reha Kapsal, ''Malatya maçından sonra Fatih Terim ile konuştum, kesin bir şey söylemese de, ses tonundan geri döneceğini hissetmiştim'' dedi.