Reha Kapsal'dan Fatih Terim itirafı!

Galatasaray, resmi olarak Fatih Terim ile anlaştıklarını açıkladıktan kısa bir süre sonra spor yorumcusu Reha Kapsal, BeIn Sports canlı yayınına bağlanıp açıklamalarda bulundu.
Kapsal, Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Fatih Terim ile konuştuğunu ve Terim'in o an döneceğini hissettiğini belirtti.
''SES TONUNDAN HİSSETTİM''
Canlı yayına bağlanan Reha Kapsal, ''Malatya maçından sonra Fatih Terim ile konuştum, kesin bir şey söylemese de, ses tonundan geri döneceğini hissetmiştim'' dedi.
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Kapsal, Galatasaray'ın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Fatih Terim ile konuştuğunu ve Terim'in o an döneceğini hissettiğini belirtti.
''SES TONUNDAN HİSSETTİM''
Canlı yayına bağlanan Reha Kapsal, ''Malatya maçından sonra Fatih Terim ile konuştum, kesin bir şey söylemese de, ses tonundan geri döneceğini hissetmiştim'' dedi.
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