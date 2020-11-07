Reha Kapsal: 'Sergen Yalçın kafa yormalı'

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.



Fotomaç Gazetesi yazarlarından Reha Kapsal, siyah beyazlıların performansını yorumladı, işte o sözler...



"SERGEN HOCA PLAN YAPMALIYDI"



G.Antep, ligde Beşiktaş maçı öncesinde oynadığı 7 maçta 5 beraberlik alıp aynı zamanda da ligde rakiplerine en fazla gol pozisyonu (her maç 3 tane) veren bir takım. Bunu özellikle Sergen hocanın daha doğru analiz edip ona göre plan yapması lazımdı. Hem top ayaklarındayken 3-5-2, top rakipteyken 5-3-2 gibi oynatmalı, hem de hücum ettiği dönemde mutlaka santrfor Larin'i sol çizgiden alarak Aboubakar'ın yanına vermesi lazımdı. Bu şekilde hem rakibe ön alanda baskı yapar, hem hücumda topu tutar hem de rakip savunmanın dengesini bozabilirdi.



"SİSTEMLER FARKLI OLMALI"



Günümüz oyununda, rakipleriniz ayrı formasyonlarda oynadığı zaman bu farklı dizilişlere karşılık vermeniz gerekiyor. Geçen haftaki Malatya maçının sistemi farklı, G.Antep maçının sistemi için farklı olmalı.



"SAVUNMA ARKASINA KOŞU YOK"



Özellikle Beşiktaş'ın sezon başından bu yana bu maçta da hücum oyuncuları hiç savunma arkasına koşu yapmıyor. Hep savunmanın önünde topa sahip olmayı tercih ediyorlar. Orta sahadaki ofansif oyuncular da onlara yeteri kadar destek vermiyor, rakip savunmanın arkasına sürpriz koşular yapmıyorlar. Bunların kesinlikle daha fazla yapılması gerekiyor.



"ÜRETKENLİK SIKINTISI"



Beşiktaş takımının orta sahada topa sahip olma yüzdesi daha fazla olmalı. Sahada istediklerini tam olarak yapamadıklarından ve oyun hareketliliği de istenilen seviyede olmadığından; bu durum yapılan hücumların kalitesini etkilediği gibi üretkenlik çeşitliliğinde de saha içinde sıkıntı yaşıyor siyah-beyazlılar.



"DAHA FAZLA KAFA YORMALI"



Sergen Yalçın benim sevdiğim ve antrenörlüğünü beğendiğim bir insan. Başarılı olmasını da istiyorum. Ama bu işe daha fazla kafa yormalı. Daha derinlemesine düşünüp, daha esnek olup, daha farklı plan ve kurgularla takımını hazırlamalı. Çünkü Beşiktaş takımında ancak antrenör destekli şampiyonluk yarışının içinde olabilecek bir görüntü var. Bunun en önemli nedenleri de kaleci, stoper, sol bek, santrfor ve hücumdaki çizgi oyuncuları başta olmak üzere yaşanan ciddi kaliteli oyuncu yetersizliği.



"O KİŞİ SERGEN YALÇIN OLMALI"



Bu yetersizliği ortadan kaldırarak, takımını rakipleriyle mücadele edebilecek üst seviyeye getirecek kişiler de Sergen Yalçın ve antrenör departmanının vereceği yüksek performans olmalı. Ayrıca başarının yakalanması ve takımın değişimi, gelişimi, oyun alışkanlığı için gerekli olan bu ezberi takıma aşılayacak olan da Sergen Yalçın ve ekibidir.



