Reha Kapsal: 'Hem kırmızı kart hem penaltı kararı yanlış'

Yorumcu Reha Kapsal, Denizlispor-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Kapsal, A Spor'daki konuşmasında hakem hakkında fikirlerini paylaştı.
Reha Kapsal açıklamasında; "Konya maçı Fenerbahçe'nin normal golünü iptal ediyorsun. Denizli maçında ikinci yarı, Serdar'ı atıyorsun. Olmayan penaltıyı veriyorsun. Bunlar doğru kararlar değil. Bunlar son dönemde hep Fenerbahçe'nin başına geliyor. Hakemler artık standart sağlamalı." dedi.
Kapsal, A Spor'daki konuşmasında hakem hakkında fikirlerini paylaştı.
Reha Kapsal açıklamasında; "Konya maçı Fenerbahçe'nin normal golünü iptal ediyorsun. Denizli maçında ikinci yarı, Serdar'ı atıyorsun. Olmayan penaltıyı veriyorsun. Bunlar doğru kararlar değil. Bunlar son dönemde hep Fenerbahçe'nin başına geliyor. Hakemler artık standart sağlamalı." dedi.