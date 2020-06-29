Reha Kapsal: 'Emin Bayram, Ozan Kabak'tan daha iyi'

Fotomaç gazetesi yazarı reha Kapsal, Başakşehir ile Galatasaray arasında 1-1 berabere biten maçı köşesinde değerlendirdi. Kapsal'ın yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Reha Kapsal'ın satırları:
"İkinci yarıda Başakşehir'de yapılan Robinho-Demba Ba değişikliğiyle Okan Buruk, Crivelli'yi de santrfor mevkiine çekerek 4-4-2 ile başladı. Ön alanda kurulan baskının sonucunda Başakşehir'in golü geldi. Ayrıca 10-15 dakikalık bölümü Başakşehir iyi oynadı. Bundan sonraki bölümde Galatasaray oyunu dengeleyip, maçın bitimine kadar daha fazla topa sahip olup daha fazla pozisyon üretti. Burada hem beraberlik golünü attılar, hem de galibiyeti getirebilecek fırsatları değerlendiremediler. 90 dakikaya baktığımızda maçı hak eden taraf kesinlikle Galatasaray'dı. Final pasları ve son vuruşlardaki beceri eksikliğinden bu maçta galibiyeti kaçırdılar. Özellikle G.Saray'da Seri sahanın en iyisiydi. Sarı-kırmızılı takım genel olarak eksikleri hissettirmeyecek şekilde saha içindeki bütün oyuncular iyi mücadele ettiler. Enerjileri üst seviyedeydi."
"OZAN KABAK'TAN DA DAHA İYİ"
"Bu arada golden sonra Lemina'nın yerine oyuna giren Emin Bayram da ilerisi için ümit verdi. Hatta Ozan Kabak'tan daha da iyi. Gelişimini tamamladıktan sonra stoper mevkiinde uzun yıllar Galatasaray ve Milli Takım'a hizmet edeceğini de bu maçta göstermiş oldu. Bu beraberlikle şampiyonluk yarışının son haftada belli olacağını ortaya çıkardı. Başakşehir büyük bir fırsat tepti. Dünkü beraberlikten sonra Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkının korunmasıyla moral ve motivasyon sağladı. Galatasaray da haftaya 'final maçı' olarak çıkacağı Trabzonspor karşılaşması öncesi aldığı 1 puan ve oynadığı iyi oyunla güven verdi."
İşte Reha Kapsal'ın satırları:
"İkinci yarıda Başakşehir'de yapılan Robinho-Demba Ba değişikliğiyle Okan Buruk, Crivelli'yi de santrfor mevkiine çekerek 4-4-2 ile başladı. Ön alanda kurulan baskının sonucunda Başakşehir'in golü geldi. Ayrıca 10-15 dakikalık bölümü Başakşehir iyi oynadı. Bundan sonraki bölümde Galatasaray oyunu dengeleyip, maçın bitimine kadar daha fazla topa sahip olup daha fazla pozisyon üretti. Burada hem beraberlik golünü attılar, hem de galibiyeti getirebilecek fırsatları değerlendiremediler. 90 dakikaya baktığımızda maçı hak eden taraf kesinlikle Galatasaray'dı. Final pasları ve son vuruşlardaki beceri eksikliğinden bu maçta galibiyeti kaçırdılar. Özellikle G.Saray'da Seri sahanın en iyisiydi. Sarı-kırmızılı takım genel olarak eksikleri hissettirmeyecek şekilde saha içindeki bütün oyuncular iyi mücadele ettiler. Enerjileri üst seviyedeydi."
"OZAN KABAK'TAN DA DAHA İYİ"
"Bu arada golden sonra Lemina'nın yerine oyuna giren Emin Bayram da ilerisi için ümit verdi. Hatta Ozan Kabak'tan daha da iyi. Gelişimini tamamladıktan sonra stoper mevkiinde uzun yıllar Galatasaray ve Milli Takım'a hizmet edeceğini de bu maçta göstermiş oldu. Bu beraberlikle şampiyonluk yarışının son haftada belli olacağını ortaya çıkardı. Başakşehir büyük bir fırsat tepti. Dünkü beraberlikten sonra Trabzonspor, şampiyonluk yarışında puan farkının korunmasıyla moral ve motivasyon sağladı. Galatasaray da haftaya 'final maçı' olarak çıkacağı Trabzonspor karşılaşması öncesi aldığı 1 puan ve oynadığı iyi oyunla güven verdi."