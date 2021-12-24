Reha Erginer: "Son dakikada üzücü bir gol yedik."

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, son dakikada üzücü bir gol yediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Reha Erginer: 'Son dakikada üzücü bir gol yedik.'
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24 Aralık 2021 22:24
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya 2-1 mağlup olan Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, müsabakanın ilk yarısında iyi oynayamadıklarını ancak doğru dakikada bir gol bularak beraberliği yakaladıklarını söyledi.

Gördükleri kırmızı kartın kendileri için "kırılma anı" olduğunu belirten Erginer, şöyle konuştu:

"Ardından kaçırdığımız penaltı vardı, 2-1 öne geçebilirdik. Deplasmanda yakalanabilecek kadar pozisyona girdik. Penaltıyla 3 tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Bu arada pozisyonlar da verdik. Bu pozisyonları değerlendiremezseniz en kötü şekilde buradan 1 puanla çıkmanız gerekli. Son dakikada üzücü bir gol yedik. O dakikada böyle bir şekilde gol yememiz bizim için değerlendirilmesi gereken bir konu. Bu golle de burada 3 puan bıraktık, çok üzgünüz."


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