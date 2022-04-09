Reha Erginer: 'Kötü bir gidişat var'

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, kendileri için çok önemli bir müsabaka olmasına rağmen, güzel oyun ortaya koyamadıklarını belirtti.



Takımının ligi kafasında bitirmiş gibi bir oyun oynadığını ifade eden Erginer, şu görüşlerini aktardı:



"Futbol üç ihtimalli bir oyun ama bu şekilde olmamalı. Sergilediğimiz oyundan dolayı ben kenarda üzüntü duydum. Maç başladı, ayağımızdaki iki toptan iki gol yedik. Sanki maçı bitirdik. İkinci yarı skor 3-0 ama sanki ligin son maçı ve skor 0-0 gibi bir tempoyla oynuyoruz. O istek, arzu, coşku yok. Rakibe, oyuna, skora bir isyan etmemiz lazım. Kötü bir gidişat var, bunu toparlamamız lazım. Sahaya koyduğumuz mücadele bununla eş değer değil. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Geçen hafta da bununla ilgili uzun konuşmalar yaptık ama o konuşmalar etkisiz kalıyor. Bir an önce takımın toparlanması lazım."





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