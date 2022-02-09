Reha Erginer: 'İkinci yarıya başlangıç maçı oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'u 2-1 yenen Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, aldıkları bu sonucun gelecek müsabakalara daha umutlu bakmalarını sağladığını söyledi.



Erginer, kulübün Karaçayır Mahallesinde bulunan tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Yaklaşık 1 aylık aradan sonra lig maçı oynadıklarını ifade eden Erginer, "Maç öncesi beklentim, bu bir aylık aranın oyun ritmimizi biraz bozabileceği yönündeydi. Maçta 2-1'lik galibiyetimiz var. Daha iyi bir skor da ortaya koyabilirdik." diye konuştu.



Reha Kemal Erginer, Kocaelispor karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Altı puanlık ve çok önemli bir maçtı. Kocaelispor karşılaşması, ikinci yarıya tekrar başlangıç maçı gibiydi. Bu sonuç bizim ikinci yarıya, geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. Rakiplerimizden 2 maç eksiğimiz olduğunu düşünürsek, kritik bir eşiğe geldik. Artık önümüzde çok önemli bir Ankara Keçiörengücü maçı var. Bizim bu deplasmanda kazandığımız 3 puanı çok daha değerli kılabilecek bir maç." ifadelerini kullandı.



Ara dönemde yapılan transferler ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Erginer, şunları söyledi:



"Eksiklerimizi tamamladık. İlk yarı özellikle sıkıntısını çektiğimiz forvet bölgesine, sol beke takviye oldu. Kadro derinliği açısından iyi bir ekip olduğumuzu söyleyebilirim. Aslında bu transferlere çok daha uzun vadeli bakmak lazım. Gelecek yıl için çok daha iyi bir Boluspor'un sinyallerini şimdiden vereceğiz. İyi bir seri yakaladığımızda, her şeyin çok çabuk değiştiği bir ligdeyiz. Herkesin herkesi yenebildiği zor bir lig. Derinlikli, istikrarlı, kaliteli, formda bir kadroya ihtiyacımız var. Bu da bizim için önemli."





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