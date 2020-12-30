Reha Erginer: "6 puanlık maçtı"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, 3-2 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası "Açıkçası şans biraz bizden yanaydı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Reha Erginer: '6 puanlık maçtı'
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30 Aralık 2020 19:34
Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer sözlerine, kadın cinayetlerini şiddetle kınadıklarını belirterek başladı.

Müsabakanın kendileri için önemine değinen Erginer, "Biz maça 6 puan olarak baktık. 3 haftalık mağlubiyet serimiz vardı. Öncelikle burada 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bu maçta oyundan öte, bizim için skor önemliydi. Maçta 3 kez öne geçtik. Rakibe verdiğimiz ve girdiğimiz pozisyonlar var. Açıkçası şans biraz bizden yanaydı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



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