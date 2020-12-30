Reha Erginer: '6 puanlık maçtı'

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer sözlerine, kadın cinayetlerini şiddetle kınadıklarını belirterek başladı.



Müsabakanın kendileri için önemine değinen Erginer, "Biz maça 6 puan olarak baktık. 3 haftalık mağlubiyet serimiz vardı. Öncelikle burada 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Bu maçta oyundan öte, bizim için skor önemliydi. Maçta 3 kez öne geçtik. Rakibe verdiğimiz ve girdiğimiz pozisyonlar var. Açıkçası şans biraz bizden yanaydı. 3 puanı aldığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



