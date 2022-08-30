Reguilon Atletico Madrid'e imza attı

Atletico Madrid, Nottingham Forest'a sattığı sol bek Renan Lodi'nin yerini Sergio Reguilon ile doldurdu.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun Tottenham'dan bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Sergio Reguilon'ın adı transfer döneminde Galatasaray'la da geçmişti.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun Tottenham'dan bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.
Sergio Reguilon'ın adı transfer döneminde Galatasaray'la da geçmişti.
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