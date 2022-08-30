Reguilon Atletico Madrid'e imza attı

Atletico Madrid, Tottenham'dan Sergio Reguilon'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Reguilon Atletico Madrid'e imza attı
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30 Ağustos 2022 18:47
Atletico Madrid, Nottingham Forest'a sattığı sol bek Renan Lodi'nin yerini Sergio Reguilon ile doldurdu.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun Tottenham'dan bir sezonluğuna kiralandığı belirtildi.

Sergio Reguilon'ın adı transfer döneminde Galatasaray'la da geçmişti.

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