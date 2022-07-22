Regragui: 'Taraftarımıza hediye vermek isteriz'

Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, Fransa'ya 2-0 mağlup oldukları yarı final maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Regragui maç değerlendirmesine "Sakatlığı olan 4 oyuncumuz olmasına rağmen iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıyı yenik durumda tamamladıktan sonra hızlı karar vermem gerekiyordu. İkinci yarıda kendimizi toparladık, sahada yapamadıklarımızı yapmaya başladık. Daha aktif oynamaya başladık. Fransa gibi bir takıma karşı yapılan en ufak bir hata ölümcül sonuçlar doğurabilir. İkinci golü yememiz bizi adeta öldürdü" diye konuştu.



Regragui üçüncülük maçını Hırvatistan ile oynamaları hakkında ise, "Dünya Kupası'nı üçüncü olarak bitirmek neden olmasın. Buraya gelen taraftarımıza bir hediye vermek isteriz" diyerek açıklamalarını tamamladı.



