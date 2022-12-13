Regragui: 'Hep kazanamazsın dediler ama kazandık'

Fas'ın teknik direktörü Walid Regragui, Fransa ile oynayacakları yarı final karşılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Regragui maç öncesi sorulan takımın tarihi maç öncesi durumuyla ilgili soruya, "Sakatlarımız bulunuyor ama üst düzey bir sağlık ekibimiz var. Güzel haberler alıyoruz diyelim. Şuanda kadroda veya değil diyebileceğimiz net kimse yok. Mümkün olan yüzde 100 hazır bir kadronun sahada olacağına söz verebilirim. Her maçta en büyük çabayı sarf ediyoruz. En az 20 bin Faslı'nın tribünde olması bekleniyor, yani bir anlamda evimizde oynayacağımızı söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.



Yarı finalde çıkabilecek en zorlu rakibin kendilerine çıktığını söyleyen Regragui, "Şuana kadar çıktığımız son 16 ve grup maçlarında hep elenmesi beklenen taraf pozisyonundaydık ama turu hep geçen biz olduk. Sonunda kupa kazanacakmışız gibi oynamaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.



Maçı kim kazanırsa kazansın bir parti havasının yaşanması gerektiğini söyleyen Regragui, "Ne olursa olsun bu bir futbol maçı ve ortada bir coşku olmalı. Bütün duy guları birbirimizle yaşamalıyız. Finale Fransa kalacaksa da arkasında biz olacağız veya tam tersi olacak" açıklamasını yaptı.



Takım arkadaşları Hakimi ve Mbappe ile ilgili soruya ise Regragui, "Kylian'ı herkesten daha iyi tanıyan kişi Achraf Hakimi. Ne yazık ki bizim için dikkat edilmesi gereken sadece Mbappe değil, Griezmann'ın da kalitesini görüyoruz. Ayrıca Dembele'nin de inanılmaz kalitesi var. Müthiş bir düello olacak." sözlerini sarf etti.



