Regl iken denize girilir mi? Adetliyken tamponsuz girilir mi?

Adet döneminde denize girilir mi? Regl döngüsü tatil planı ile çakışan kadınlar için bu sorunun yanıtı oldukça önemli. Kimi kadınlar bu durumda adet geciktirici yöntemlere başvursa da bu yöntemlerin hormonal açıdan birtakım sorunlara yol açma ihtimalinin olması, regl döneminde denize girmek için farklı yöntemere başvurulmasını mecbur kılıyor. Regl döneminde denize nasıl girilir? İşte konuyla ilgili merak edilen sorunun yanıtı...Tampon vb. yöntemlerle ile denize girmek de mümkündür. Bunun yanında bakire olan kadınlarda da tampon kullanımı önerilmemektedir. Hürriyet'in haberine göre; Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Sağlığı Bölümü'nden Dr. İbrahim Sözen, adetliyken denize girip girmeme konusunda kararsız kalan kadınları aydınlattı.Tamponla denize girmek mümkünKadınların adet dönemlerinde denize girmesinin sakıncalı olduğuna yönelik inancın tıbbi bir temeli bulunmadığını söyleyen Dr. İbrahim Sözen, "Adetliyken denize girmek mümkündür. Bunun istisnası adetin en yoğun geldiği 1. veya 2. gün olabilir. Bu günlerde denize girmek sakıncalı olabilir. Adetin diğer günlerinde ise, cinsel olarak aktif olmuş kadınlar vajen içine tampon yerleştirmek suretiyle denize girebilirler" dedi.Dr. Sözen, "Tamponun uzun süre vajen içinde kalması vajenin mikrobiyolojik ortamını değiştirmekte ve bazı bakterilerin normalin üstü bir hızla üremelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle tampon kullanan kadınların tamponlarını sık sık, örneğin 4-6 saatlik aralarla değiştirmelerini önermekteyiz" diye konuştu.Dr. Sözen sözlerini şöyle sürdürdü: "Denize girme olanağının arttığı yaz günlerinde ped yerine tampon kullanılabilir. Çünkü tampon vajen içindeki kanamayı emerek, kanamanın mayo dışına geçmesini önler. Sık aralarla değiştirme kuralına özen gösterilirse vajende enfeksiyon riski de ortadan kalkar.