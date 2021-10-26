Reghecampf'tan Galatasaray ile adı anılan golcü için flaş sözler

Galatasaray ile adı anılan Universitatea Craiova'nın hücum oyuncusu Andrei Ivan ile ilgili kulüp teknik direktörü Laurentiu Reghecampf açıklama yaptı.



Basın toplantısında konuşan Reghecampf, "Ivan'in ne kadar fenomen bir oyuncu olduğunu biliyorsunuz. Performansını herkes görüyor. Çok iyi oyuncu ve çok yüksek seviyeye çıktı. Her maç fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.



"Ivan'a kesinlikle teklifler var." diyerek sözlerini sürdüren Reghecampf, "Onu uzun süre kulüpte tutamayacağımızı biliyoruz. Ocak ayında gitmesi de problem olmayacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.



GALATASARAY İLE ADI GEÇTİ



Geçtiğimiz yaz Romanya'dan Cicaldau ve Morutan'ı transfer eden Galatasaray'ın sol kanat ve forvette forma giyebilen 24 yaşındaki Rumen hücumcu Andrei Ivan'ı istediği öne sürülmüştü.



KRASNODAR VE RAPID WIEN'DE DE OYNADI



Bu sezon forma giydiği 8 lig maçında 4 gol atıp 2 asist yapan Ivan, daha önce yurt dışında Krasnodar ve Rapid Wien formaları giydikten sonra 1.5 milyon euro karşılığı eski kulübü Craiova'ya geri dönmüştü.





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