Reggie Miller, "yüzük kovalayan" oyuncuları savundu!

This will be ME all season watching Bron AD Brodie Melo and the @Lakers… pic.twitter.com/DBsyeLeIN1



— Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) August 3, 2021

NBA efsanesi Reggie Miller, "şampiyonluk yüzüğünü kovalayan" NBA yıldızlarını savundu.Yakın zamanda Hall of Fame oyuncu, önümüzdeki sezon için yenilenen Los Angeles Lakers'ı izleyeceğine dair heyecanını paylaştı.Los Angeles takımı, geçtiğimiz günlerde eski lig MVP'si Russell Westbrook'u büyük bir takasla kadrosuna katmasının yanı sıra, Carmelo Anthony, Trevor Ariza ve Dwight Howard gibi veteran oyuncuları da takıma dahil etmişti.Heyecanına hakim olamayan Miller, sevincini Twitter'dan şu şekilde paylaştı:"Bu sezon LeBron'u, Anthony Davis'i, Russell Westbrook'u, Carmelo Anthony'yi ve Lakers'ı izlerken aynı böyle olacağım."Bir Twitter kullanıcısı, Miller'ın paylaşımına tüm oyuncuların yüzük peşinde koşmasınınolduğunu belirten bir yorum yaptığında, 55 yaşındaki eski yıldızın yanıtı şu şekilde oldu:18 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını Indiana Pacers ile geçiren şampiyonluk yüzüğü kazanamamış olan Miller, ligin gördüğü en büyük üçlük atışçılarından biri olarak biliniyordu.