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Reggie Jackson Detroit'ten ayrıldı, Clippers'a gidecek!

Reggie Jackson'ın Detroit Pistons ile kontrat ödeme ve serbest kalma işlemini kabul ettiği ve işlemleri tamamlandıktan sonra LA Clippers ile anlaşmayı planladığı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Reggie Jackson'ın Detroit Pistons ile kontrat ödeme ve serbest kalma işlemini kabul ettiği ve işlemleri tamamlandıktan sonra LA Clippers ile anlaşmayı planladığı söylendi.

Clippers, Detroit'in tam bir yeniden yapılanma kararının ardından, Jackson için nihai bir hedef olarak gözüktü. Takım ayrıca, yakın zamanda başka bir uzun zamanlı Piston olan Andre Drummond'ı da takas etmişti.

Jackson, Detroit'teki ilk tam sezonu olan 2015-16 sezonunda maç başına ortalama 18.8 sayı ve 6.2 asist ile oynamış ve son çeyreklerde güvenilir bir skorer olarak isim yapmıştı.

Jackson, 2015 yazında Detroit ile imzaladığı beş yıllığı 80 milyon dolarlık bir anlaşmanın son sezonundaydı.

Jackson'ın ayrıca, Paul George'un uzun süreli arkadaşı olduğu ve bir süredir onunla oynamayı umduğu biliniyordu.


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